Zagallo recebe alta e deixa o hospital após infecção respiratória

Velho Lobo estava internado desde o dia 26 de julho na Zona Oeste do Rio; ex-treinador da seleção completa 91 anos na terça-feira, 9

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Ex-treinador da seleção brasileiro recebeu alta médica neste domingo, 7



Depois de 13 dias internado para tratar uma infecção respiratória, Zagallo teve alta neste domingo, 7, e já está em casa. O ex-treinador da seleção brasileira utilizou seu perfil no Instagram para agradecer o apoio que recebeu dos fãs e admiradores no período em que esteve no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. “Após alguns dias difíceis, estou 113% recuperado. Muito obrigado pelo apoio de todos! Vocês vão ter que me engolir”, diz a postagem do Velho Lobo na rede social, acompanhada da hashtag #VelhoLoboTaOn. Com a alta médica, Zagallo poderá comemorar seu aniversário de 91 anos ao lado de familiares. Um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos, Mario Jorge Lobo Zagallo completa mais um ano de vida na terça-feira, 9.