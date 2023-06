Maurício Barbieri é demitido do Vasco após nova derrota no Brasileiro

Vasco perdeu por 1 a 0 do Goiás e é o vice-lanterna da competição com apenas seis pontos

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Barbieri treinava o Vasco desde o início do ano



Na noite desta quinta-feira, 22, Maurício Barbieri foi demitido do comando do Vasco após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo em São Januário foi tenso, depois do apito final os torcedores vascaínos atiraram sinalizados em campo e os jogadores precisaram ser escoltados para foram do gramado. Ex-treinador do Red Bull Bragantino, Barbieri foi anunciado pelo Vasco no início do ano e em seis meses teve aproveitamento de 43%. Em 24 partidas, foram nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas sob o trabalho do técnico. O Vasco é o vice-lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos conquistados em 11 jogos.