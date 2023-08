Brasileirão: Justiça acata pedido e Vasco x Atlético-MG será no Maracanã

Desembargador do TJRJ tinha barrado realização da partida no estádio, mas sem São Januário o cruz-maltino recorreu da decisão

Daniel Ramalho/ Vasco Vasco deve ter estádio lotado para jogo e apresentação de Payet



Após dias conturbados envolvendo Vasco e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Nagib Slaibi Filho acatou nesta quinta-feira, 17, um pedido do departamento jurídico do clube cruz-maltino e liberou que a partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, aconteça no Maracanã. Os ingressos começaram a ser vendidos na manhã desta sexta-feira, 18. Os valores vão de R$ 20 a R$ 130, variando de acordo com o plano do sócio-torcedor. Todo o imbróglio envolvendo o Vasco e a Justiça começou depois que o estádio de São Januário foi interditado por uma briga generalizada da torcida após derrota para o Goiás, em junho. A primeira decisão foi do STJD, que posteriormente liberou o público, mas o TJ-RJ interditou o estádio por 30 dias. Na quarta, o Desembargador André Luiz Cidra, decidiu que o time carioca não poderia utilizar o Maracanã, que é um estádio público do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco chegou a emitir nota repudiando a decisão, até que Nagib revogou o parecer. “O Maracanã é muito mais que propriedade pública, no caso cedida, temporariamente, a dois grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros, aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem o simples aspecto futebolístico”, diz trecho da decisão.

“Sou declaradamente torcedor do futebol, como a imensa maioria da população, especialmente do Vasco da Gama, desde a minha distante infância, e sou associado do clube, pagando contribuição mensal, desde quando o Roberto Dinamite assumiu a presidência do clube. Nunca fui diretor ou membro de órgão do clube, sequer integrei ações decorrentes das diversas correntes políticas. A minha humilde participação resume-se em discussões futebolísticas, quase todas com os meus companheiros de tribunal e da área jurídica”, completa o desembargador em decisão. O Vasco é o penúltimo colocado no Brasileirão com 13 pontos, cinco atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Bahia. O Atlético-MG é o 10º. Payet deve ser apresentado para a torcida antes do jogo.