Gaviões da Fiel chama diretoria do Corinthians de ‘sem vergonha’ após queda na Copa do Brasil

Organizada do Timão voltou a criticar gestão de Duílio Monteiro Alves depois da derrota para o São Paulo

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gaviões da Fiel já fez alguns protestos contra a diretoria do Corinthians nesta temporada



A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, decidiu criticar a diretoria após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do São Paulo, no Morumbi. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 17, a uniformizada chamou a gestão de “sem vergonha” e levantou o aproveitamento do Timão em clássicos nos últimos anos. “O clube tem uma diretoria sem vergonha. A diretoria que assumiu em 2021 não teve planejamento algum. Tivemos 32 clássicos nesse tempo e ganhamos apenas 8. Os números mostram por si só a defasagem que fizeram com o clube. Salário em dia, folha alta e futebol pequeno, sem raça e sem vontade. O Corinthians é maior que vocês, Duílio e toda sua corja”, escreveu o grupo, endereçando críticas diretamente ao presidente Duílio Monteiro Alves.

Antes do duelo contra os são-paulinos, vale lembrar, milhares de torcedores do Corinthians foram até a Neo Química Arena apoiar o time. “A nossa parte nós fizemos. E vamos continuar a fazer. Seja na arquibancada incentivando ou em outro lugar cobrando quem precisar ser cobrado”, escreveu a Gaviões. Agora, a equipe de Vanderlei Luxemburgo concentra suas atenções em duas competições: Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Após um bom período de invencibilidade, a equipe do Parque São Jorge “respirou” no torneio nacional, subiu para a 14ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento. Na competição intercontinental, o conjunto vai enfrentar o Estudiantes (Argentina), nos dias 22 e 29 de agosto – a ida será em São Paulo, enquanto a volta é em território argentino.