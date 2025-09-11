Jovem Pan > Esportes > Futebol > Briga entre torcedores deixa um morto e um ferido no Rio de Janeiro antes do jogo entre Botafogo e Vasco

Briga entre torcedores deixa um morto e um ferido no Rio de Janeiro antes do jogo entre Botafogo e Vasco

De acordo com a Polícia Militar, dois torcedores do Vasco foram baleados durante o confronto

  • 11/09/2025 23h43 - Atualizado em 12/09/2025 00h01
Reprodução/RedesSociais briga vasco e botafogo Torcedores do Vasco e Botafogo brigam antes do jogo da Copa do Brasil

Uma briga entre torcidas organizadas terminou em violência na noite desta quinta-feira (11) em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, horas antes do clássico entre Botafogo e Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com a Polícia Militar, dois torcedores do Vasco foram baleados durante o confronto. Um deles, atingido na cabeça, foi levado para a UPA do Campinho, mas não resistiu aos ferimentos. O outro foi atingido no pé e socorrido ao Hospital Salgado Filho. Seu estado de saúde não foi informado.

Vídeos feitos por testemunhas mostram cenas de correria, fogos de artifício e disparos de arma de fogo na região próxima à estação de trem de Oswaldo Cruz. Carros que passavam pelo local chegaram a trafegar na contramão para escapar do tumulto. A PM informou que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para atender a ocorrência e reforçaram o policiamento na área. Até o momento, não há informações sobre presos nem sobre a torcida que teria iniciado o confronto.

