SP Open vira também banca de negócios para público de alto poder aquisitivo

Enquanto toda a emoção dos jogos acontece, outro público aproveita para encontrar a nova maneira de fazer o próximo milhão

Um nome que consiste em roubar a atenção desse público é a estrela Bia Haddad Maia



Se imagina que em um evento esportivo, o foco seja o esporte em si. Porém, não é exatamente isso que acontece na prática no WTA SP Open. É comum encontrar o público do evento, normalmente bem vestido com kit sapatênis e camisa polo, conversando enquanto aproveita os caríssimos coquetéis servidos na área de alimentação. Esses encontros são na maioria das vezes no mesmo momento em que as partidas estão rolando. Não que não tenham pessoas nas arquibancadas, que estão lotadas na maioria dos caos. Mas do lado de fora, já que não se precisa se ingresso de partida para comprar uma entrada para apenas o evento, se ouve todo tipo de conversa, das mais variadas línguas e valores. Uma das pessoas que ajudou na organização de um dos patrocinadores. “Rico vem nesse tipo de evento para fazer networking”.

Além desse público que vem para debater, outro nicho que se encontra muito presente são os dos influenciadores. Uma das cenas mais comuns é ver as pessoas falando sozinhas com seus telefones enquanto caminham. Tiram fotos no logo oficial, entrevistam pessoas, andam pelas ativações e assim produzem seu conteúdo.

Porém, um nome que consiste em roubar a atenção desse público é a estrela Bia Haddad Maia, número 27 do ranking mundial e que já foi semifinalista de Roland Garros, em 2023 (a primeira brasileira a conquistar o fato). Quase todas as pessoas presentes param quando chega a hora das suas partidas. Os olhos ficam vidrados na quadra ou nos telões espalhados pelo local. Nos jogos dela, as arquibancadas lotam com fãs que gritam seu nome incessantemente. No final, o ecossistema funciona bem. Quer esporte, tem jogos de sobra. Quem quer dinheiro, acha.