Bruno Henrique tem tendinite e desfalca Flamengo contra o São Paulo; veja escalações

Além do camisa 27, o técnico Paulo Sousa também não poderá contar com Matheuzinho, que sofre com uma lesão na região anterior da coxa direita; Rogério Ceni vai para o Maracanã com o que tem de melhor

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique desfalcará o Flamengo contra o São Paulo



O Flamengo confirmou na manhã desta sexta-feira, 15, que Bruno Henrique foi diagnosticado com uma tendinopatia no joelho direito, fruto de um trauma sofrido no último jogo, diante do Talleres, pela Copa Libertadores da América. O atacante, desta forma, será desfalque no Rubro-Negro na partida diante do São Paulo, marcado para este domingo, 17, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além do camisa 27, o técnico Paulo Sousa também não poderá contar com Matheuzinho, que sofre com uma lesão na região anterior da coxa direita. Assim, o provável time tem: Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Lázaro; Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

O São Paulo, por sua vez, deve ir com força máxima para o Maracanã. Depois de poupar a maioria de seus jogadores considerados titulares na vitória sobre o Everton (Chile), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o treinador Rogério Ceni tem todos atletas à disposição e deve manter a estratégia de priorizar o Campeonato Brasileiro. Assim, o possível Tricolor tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Gabriel Sara) e Alisson; Éder e Jonathan Calleri. O Flamengo, vale lembrar, estreou no torneio com um empate frente ao Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os são-paulinos, por sua vez, golearam o Athletico-PR, no Morumbi.