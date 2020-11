Bruno Prado lamenta morte de ex-colega Fernando Vanucci: ‘Notícia muito triste’

O apresentador morreu nesta terça-feira, 24, aos 69 anos de idade e deixou quatro filhos

Montagem sovre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/fernandovanucci Bruno Prado lamentou a morte de Fernando Vanucci



O comentarista Bruno Prado, do Grupo Jovem Pan, lamentou a morte de seu ex-colega Fernando Vanucci, que faleceu nesta terça-feira, 24, em Barueri, na Grande São Paulo. “Uma notícia muito triste. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rede TV por cerca de três anos e eu sempre tive uma relação muito boa com ele. Realmente, é algo muito triste”, falou o jornalista sobre o falecimento do apresentador esportivo de 69 anos de idade. Apresentador, comentarista e locutor esportivo, Vannucci é conhecido pelos seus trabalhos na Rede Globo e pelo bordão “Alô, você”. O jornalista cobriu seis copas do mundo na emissora: 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. Ele também era a voz por trás da cobertura dos carnavais da emissora. Além da cobertura dos Mundiais, o jornalista foi apresentador de diversas atrações de sucesso da emissora, como Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico. Vanucci acumulou passagens ainda pela TV Bandeirantes, Record e RedeTV! e, atualmente, era editor de esportes da Rede Brasil de Televisão desde 2014.

Assista ao comentário de Bruno Prado abaixo: