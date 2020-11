Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Fernando Vanucci

Locutor morreu na tarde desta terça-feira; causa da morte ainda não foi divulgada

Reprodução/Facebook Fernando Vanucci cobriu seis copas do mundo pela Rede Globo



O jornalista Fernando Vanucci morreu nesta terça-feira, 24, em Barueri, São Paulo. A morte foi confirmada à Jovem Pan pela Guarda Civil Municipal de Barueri, que afirmou que o jornalista deu entrada às 14h desta terça no PS Central de Barueri, mas já chegou ao local em óbito. Apresentador, comentarista e locutor esportivo, Vannucci é conhecido pelos seus trabalhos na Rede Globo e pelo bordão “Alô, você”. O jornalista cobriu seis copas do mundo na emissora: 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. Vanucci também era a voz por trás da cobertura dos carnavais da emissora. As causas da morte ainda não foram reveladas. Em 2019, ele chegou a ser internado após um infarto. O apresentador deixa quatro filhos e a esposa.

A maior parte da carreira de Vanucci foi na Rede Globo. Além da cobertura dos Mundiais, o jornalista foi apresentador de diversas atrações de sucesso da emissora, como Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico. Vanucci acumulou passagens ainda pela TV Bandeirantes, Record e RedeTV! e, atualmente, era editor de esportes da Rede Brasil de Televisão desde 2014.

Corinthians, Flamengo, São Paulo e outros clubes do futebol brasileiro prestaram suas condolências após a confirmação da morte de Vanucci. Renomado dentro das emissoras de televisão e da imprensa, Vanucci também foi homenageado por vários jornalistas, como Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. “Morreu o grande apresentador Fernando Vanucci, que trabalhou em vários programas esportivos nas últimas décadas. Meu respeito e homenagem a ele”, escreveu. Veja outras mensagens abaixo.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Fernando Vanucci, uma das vozes mais emblemáticas do jornalismo esportivo nacional. Nossos sentimentos aos familiares. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 24, 2020

Foi com grande pesar e tristeza que o Botafogo recebeu a notícia do falecimento de Fernando Vanucci, grande jornalista esportivo e apaixonado pelo Alvinegro. O Clube manifesta solidariedade a familiares e amigos neste momento tão difícil. pic.twitter.com/78rHoHfHlB — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 24, 2020

O Corinthians lamenta o falecimento do jornalista Fernando Vanucci. O apresentador de TV e rádio marcou época com o bordão "Alô, você!" na abertura de seus programas, entre outras marcas registradas. Ele tinha 69 anos. Nossos sentimentos aos parentes e amigos. #Luto pic.twitter.com/G3L8R8Tin2 — Corinthians (@Corinthians) November 24, 2020

Mais que um jornalista esportivo, Fernando Vanucci foi uma figura marcante para torcedores de todos os times do Brasil. Nossos sentimentos pelo seu falecimento. Força aos amigos e familiares! 🖤 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 24, 2020

Morreu o grande apresentador Fernando Vanucci, que trabalhou em vários programas esportivos nas últimas décadas. Meu respeito e homenagem a ele. #luto — Flavio Prado (@flaviopradojpgz) November 24, 2020