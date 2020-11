Nilson Cesar coloca seis times na briga pelo Brasileirão e aponta favorito

Atualmente, o torneio encontra-se na 22ª rodada e tem uma diferença de apenas cinco pontos entre o líder Atlético-MG para o Grêmio, oitavo colocado

Reprodução O locutor Nilson Cesar é um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Jovem Pan



O Campeonato Brasileiro de 2020 está sendo um dos mais emocionantes da era dos pontos corridos. Atualmente, o torneio encontra-se na 22ª rodada e tem uma diferença de apenas cinco pontos entre o Atlético-MG, líder da competição, para o Grêmio, oitavo colocado com uma partida atrasada. O tema foi debatido no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira, 24. Para o locutor Nilson Cesar, seis equipes têm reais condições de levar o título, que, na opinião do narrador, será decidido até o último momento.

“Vamos ter Flamengo, Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras e Grêmio brigando pelo título. São cinco times, sem contar o Inter, que até dá para colocar na disputa. Então, são seis equipes brigando. É um baita campeonato! Não tecnicamente, mas muito acirrado. Faltam 16 rodadas para o fim do Brasileirão e o campeonato está emocionante. Eu acho que o campeão só será conhecido na última rodada. O Flamengo ainda é o favorito, mas não vai desgarrar. Falar que vai ganhar por 10 pontos de diferença é bobagem. Com Dome ou sem Dome, a situação neste ano é bem diferente”, disse Nilson Cesar.

A partir da próxima quarta-feira, 25, a bola volta a rolar para as partidas do Campeonato Brasileiro. Ceará x São Paulo fazem um jogo atrasado do primeiro turno, enquanto Atlético-MG x Botafogo e Coritiba x Corinthians se enfrentam pela 23ª rodada, que será encerrada no próximo sábado, 28.

