Santos anuncia saída de Marcelo Fernandes em comum acordo 

Marcelo Fernandes rescindiu com o Santos nesta quarta-feira, 27



O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira, 27, que rescindiu o contrato do auxiliar Marcelo Fernandes. Em comunicado, o Peixe afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo, já que o profissional busca iniciar a carreira como treinador. Marcelo fazia parte da Comissão Técnica Fixa do Alvinegro e em várias oportunidades comandou a equipe a Vila Belmiro. Ao todo, foram 45 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ainda em 2022, ele assumiu a equipe em sete jogos, após os desligamentos dos técnicos Fábio Carille e Fábian Bustos. Além do auxiliar, o preparador físico Marco Alejandro também deixou o clube da Baixada Santista. “Eu já vinha conversando com o presidente. Chegou a hora de tentar novos caminhos. Dei minha contribuição ao Santos FC, clube que tenho imenso carinho desde criança e projetou minha carreira”, afirmou Marcelo, que comandou o time campeão paulista de 2015.