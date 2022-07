Exclusivo: Mauro Cezar detalha avanço na negociação entre Flamengo e Erick Pulgar

Depois de contratar Arturo Vidal e Éverton Cebolinha, o Rubro-Negro está perto de fechar com mais um reforço

NELSON ALMEIDA/AFP - 16/06/2019 Erick Pulgar deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo



O Flamengo permanece sendo um dos protagonistas na atual janela de transferências do futebol brasileiro. Depois de contratar Arturo Vidal e Éverton Cebolinha, o Rubro-Negro se acertou com o lateral-direito uruguaio Gillermo Varela. Segundo informações do comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, o clube carioca também deve anunciar mais um reforço nas próximas horas. Trata-se do volante chileno Erick Pulgar, que deve trocar a Fiorentina (Itália) pela Gávea. “Ele está muito perto do Flamengo. É quase certo. O custo vai ser de 2,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) pelos direitos federativos”, informou o jornalista durante o programa “Bate-Pronto” desta quarta-feira, 27.

Erick Pulgar, atualmente com 28 anos, também esteve na mira do Corinthians nas últimas semanas. Revelado nas categorias de base do Antofagasta, o meio-campista brilhou na Universidad Católica antes de iniciar sua carreira na Europa, sendo vendido ao Bologna. Após quatro boas temporadas, o volante migrou para a Fiorentina, onde acabou não deslanchando. Na última temporada, foi emprestado ao Galatasaray (Turquia), mas acabou não sendo comprado em definitivo pelos turcos. Pela seleção nacional, Pulgar soma 37 partidas, contribuindo com 4 gols. Recentemente, o jogador se envolveu em uma polêmica, quando uma mulher de 24 anos disse que foi abusada sexualmente por dois homens na casa do atleta. Já em 2013, quando tinha apenas 19 anos, o volante estava sem carteira de motorista quando atropelou um idoso de 66 anos, que morreu no local – apesar de não prestar socorro, ele não chegou a ser preso pelo acidente.