Caio Ribeiro diz que está curado de câncer: ‘Venci o maior jogo da minha vida’

Em vídeo postado na rede social, o ex-jogador contou que, após fazer quimioterapia para tratar de um linfoma de Hodgkin, ele está livre da doença

Reprodução/Instagram/@caiobaribeiro Caio Ribeiro usou seu Instagram para anunciar que se livrou do câncer



O comentarista esportivo Caio Ribeiro, da Rede Globo, usou sua conta do Instagram, na tarde do último domingo, para dar uma excelente notícia aos seguidores. Em vídeo postado na rede social, o ex-jogador contou que, após fazer quimioterapia para tratar de um linfoma de Hodgkin, ele está curado. “Nunca imaginei receber tanto carinho como recebi de vocês desde que anunciei o tratamento. Acho que foi sim o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos! Em meu nome e de toda a minha família, o meu muito obrigado”, comemorou o profissional da emissora carioca.

No vídeo, Caio explica que não há mais chances do linfoma retornar em seu corpo. “Sexta-feira, 1º, eu fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento”, afirmou o comentarista, que também agradeceu os médicos responsáveis pelo tratamento e suas famílias. Agora, ele passará por sessões de radioterapia para completar o procedimento.

Veja a publicação de Caio Ribeiro abaixo: