Palmeiras empata com o Juventude no Allianz Parque e vê diferença para o Atlético-MG aumentar

Equipe gaúcha larga na frente no começo e paulistas empatam com Danilo, ainda no primeiro tempo

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras vê Atlético-MG abrir distância maior na liderança do Campeonato Brasileiro



O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Juventude no Allianz Parque neste domingo, 3, em partida válida pelo 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chega a 39 pontos e vê o Atlético-MG aumentar a vantagem na liderança para dez pontos. A equipe gaúcha abriu o placar logo no início, com Guilherme Castilho,em cobrança de falta – a bola desviou em Luiz Adriano na barreira e entrou no canto de Weverton. O Palmeiras demorou a reagir e demonstrava dificuldades na criação de jogadas, mas acabou chegando ao gol de empate também na bola parada: Scarpa cobrou escanteio, a bola chegou em Danilo, livre, o meia tentou dominar e a bola subiu, mas ele deu um voleio para conferir. O primeiro tempo ainda teve uma boa chance para cada time: Rony tentou de calcanhar após cruzamento de rasteiro de Gabriel Menino e Douglas defendeu; do outro lado, Sorriso recebeu de Michel Macedo, girou e chutou, mas Weverton teve bons reflexos para espalmar. Aos dois minutos do segundo tempo, Sorriso passou por Piquerez, cruzou e Guilherme Castilho cabeceou para fora. A melhor chance do Palmeiras foi em cobrança de falta de Scarpa que explodiu na trave. O time da casa seguiu tentando pressionar, mas levou algum perigo apenas em chute de Dudu desviado na marcação que foi para fora, e a partida acabou com a igualdade no placar.