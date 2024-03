Caixa aguarda proposta do Corinthians para quitar dívida da Neo Química Arena

Augusto Melo, presidente do clube, já se reuniu com Carlos Vieira, responsável pelo banco estatal, mas ainda não apresentou plano de quitação do estádio

Reprodução/X/@padilhando - 15/02/2024 Augusto Melo (quinto da esq. para a dir.) e sua diretoria se reuniram com Carlos Vieira (segundo), presidente da Caixa, e o ministro Alexandre Padilha



O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, está aguardando uma proposta do Corinthians para quitar a dívida da Neo Química Arena. Em entrevista ao portal Poder360, ele revelou que as negociações foram retomadas, mas ainda aguarda uma posição concreta do clube. Desde 2013, a Caixa emprestou R$ 400 milhões ao Timão para a construção do estádio. Atualmente a dívida ultrapassa os R$ 700 milhões devido a juros e correção monetária. Vieira afirmou que estão em processo de negociação para encontrar uma solução que permita a liberação do estádio, desde que a dívida seja quitada. Uma tentativa de acordo foi feita pela gestão de Duílio Monteiro Alves, que ofereceu R$ 531,5 milhões para quitar os débitos. No entanto, a proposta foi considerada inviável. O dinheiro viria de um repasse da Hypera Pharma, detentora dos naming rights do estádio, e créditos adquiridos em contratos de Fundo de Compensação de Variações Salariais.

O clube paulista agora é presidido por Augusto Melo, que fazia oposição a Monteiro Alves. O cartola já se encontrou com Vieira em fevereiro e saiu da reunião prometendo apresentar um novo plano de quitação. Além das negociações com o Corinthians, Vieira também mencionou o Flamengo, que busca o apoio da Caixa para a construção de um estádio na área do Gasômetro, no Rio de Janeiro. O presidente do banco estatal classificou as conversas como preliminares e destacou a disposição da instituição em avaliar o valor do terreno desejado pelo clube carioca.

