Giuliano cobra R$ 1,8 milhão do Corinthians por direitos de imagem

Raul Baretta/Santos FC Giuliano Paulistão - Santos x Ponte Preta - Estádio Urbano Caldeira (25/01/2025)



O meio-campista Giuliano, que atualmente joga no Santos, alega que o Corinthians não pagou o valor de direitos de imagem referente a oito parcelas acordadas em contrato. O montante total da cobrança, enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, é de R$ 1.826.414,28, incluindo correção inflacionária e juros. A ação foi protocolada na Justiça na última segunda-feira e tem caráter de cobrança extrajudicial. Caso o tribunal acate a demanda, o Timão terá três dias para efetuar o pagamento. Caso contrário, será realizada a penhora de valores provenientes de direitos de transmissão de jogos ou exploração de placas de publicidade da Neo Química Arena. O jogador chegou ao clube em 2021, vindo do Basaksehir, da Turquia, sem custos. Durante sua passagem pelo clube, Giuliano participou de 143 jogos, marcando 12 gols e dando 15 assistências. No início deste ano, o contrato não foi renovado e ele se transferiu para o Santos, onde se recupera de lesão e tem previsão de retorno para as quartas de final do Campeonato Paulista. Até o momento, o Corinthians não se manifestou sobre o caso na Justiça. O clube pode tentar contestar a cobrança por meio de um embargo.

