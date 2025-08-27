Jovem Pan > Esportes > Futebol > Caminhão bate no muro de São Januário em dia de jogo do Vasco

Caminhão bate no muro de São Januário em dia de jogo do Vasco

Veículo teria perdido o controle na ladeira Ferreira de Araujo, em frente ao clube, e bateu na fachada do estádio, que foi danificada; três pessoas ficaram feridas

  • Por Fernando Keller
  • 27/08/2025 13h31 - Atualizado em 27/08/2025 13h49
Reprodução/X/@igordorileo Fachada São Januario Os feridos foram resgatas pelo Corpo de Bombeiros

Um caminhão desgovernado causou um acidente na manhã desta quarta-feira (27), em São Januário, horas antes do clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O veículo teria perdido o controle na ladeira Ferreira de Araujo, que fica em frente ao clube, e bateu na fachada do estádio, na Avenida Roberto Dinamite, perto do portão 19. Parte do muro da construção foi derrubada. Três pessoas ficaram feridas. Os feridos foram resgatas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.

O incidente não deve afetar a operação do jogo desta quarta-feira. Vasco e Botafogo se enfrentam pela Copa dos Brasil, pelas quartas de final, às 21h30. O jogo de volta será no dia 11, no estádio Nilton Santos, no mesmo horário.

