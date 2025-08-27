Caminhão bate no muro de São Januário em dia de jogo do Vasco
Veículo teria perdido o controle na ladeira Ferreira de Araujo, em frente ao clube, e bateu na fachada do estádio, que foi danificada; três pessoas ficaram feridas
Um caminhão desgovernado causou um acidente na manhã desta quarta-feira (27), em São Januário, horas antes do clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O veículo teria perdido o controle na ladeira Ferreira de Araujo, que fica em frente ao clube, e bateu na fachada do estádio, na Avenida Roberto Dinamite, perto do portão 19. Parte do muro da construção foi derrubada. Três pessoas ficaram feridas. Os feridos foram resgatas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.
O incidente não deve afetar a operação do jogo desta quarta-feira. Vasco e Botafogo se enfrentam pela Copa dos Brasil, pelas quartas de final, às 21h30. O jogo de volta será no dia 11, no estádio Nilton Santos, no mesmo horário.
Acidente em São Januário. Ônibus desceu a ladeira e foi direto no muro do estádio, na Avenida Roberto Dinamite. Três feridos, um já do lado de fora do caminhão, e outros dois, presos nas ferragens, estão sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/nCf5HldoYy
— Igor Dorilêo (@igordorileo) August 27, 2025
