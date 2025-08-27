Três jogadores brasileiros aparecem entre os 20 melhores sub-20 do mundo

Brasil está empatado com Espanha, Portugal e Inglaterra como os países com maior número de atletas no ranking

Um relatório do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes (CIES) divulgado nesta quarta-feira (27) revelou os 20 jogadores mais promissores do mundo na faixa etária sub-20 — e o Brasil aparece com três representantes entre os melhores do planeta. O ranking é conduzido com base em um índice composto por dados de desempenho e experiência: quantidade de minutos jogados, peso da liga e impacto nos jogos.

Destaques do ranking:

Lamine Yamal – Atacante do Barcelona lidera a lista. Pau Cubarsí – Zagueiro do Barcelona aparece em segundo lugar; Warren Zaïre-Emery – Volante do Paris Saint-Germain completa o pódio.

Brasileiros entre os top 20:

Estêvão – Atacante do Chelsea , ex- Palmeiras , ocupa a 4ª posição, sendo o melhor brasileiro na lista;

Rayan Vitor – Atacante do Vasco , aparece em 18º lugar;

Pedrinho – Meia do Zenit, aparece na 20ª posição;

Além disso, o Brasil está empatado com Espanha, Portugal e Inglaterra como os países com maior número de jogadores no ranking — três em cada — seguido pela França e Holanda com dois, e outros países como Argentina, México, Sérvia e Suécia com pelo menos um representante.

O Observatório do Futebol (CIES) adota uma metodologia complexa que prioriza não apenas a performance, mas também o nível de competição e a quantidade de minutos jogados pelos atletas — elevando aqueles já integrados em plataformas profissionais de alto nível.

Veja a lista completa:

Lamine Yamal (atacante, Barcelona) Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) Estêvão (atacante, Chelsea) Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) Jorrel Hato (lateral, Chelsea) Roger Fernandes (atacante, Braga) Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal) Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal) Elías Montiel (volante, Pachuca) Givairo Read (lateral, Feyenoord) Jesús Rodríguez (atacante, Como) Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg) Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund) Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal) Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig) Lucas Bergvall (volante, Tottenham) Rayan Vitor (atacante, Vasco) Rodrigo Mora (meia, Porto) Pedrinho (meia, Zenit)

