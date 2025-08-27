Três jogadores brasileiros aparecem entre os 20 melhores sub-20 do mundo
Brasil está empatado com Espanha, Portugal e Inglaterra como os países com maior número de atletas no ranking
Um relatório do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes (CIES) divulgado nesta quarta-feira (27) revelou os 20 jogadores mais promissores do mundo na faixa etária sub-20 — e o Brasil aparece com três representantes entre os melhores do planeta. O ranking é conduzido com base em um índice composto por dados de desempenho e experiência: quantidade de minutos jogados, peso da liga e impacto nos jogos.
Destaques do ranking:
Lamine Yamal – Atacante do Barcelona lidera a lista.
Pau Cubarsí – Zagueiro do Barcelona aparece em segundo lugar;
Warren Zaïre-Emery – Volante do Paris Saint-Germain completa o pódio.
Brasileiros entre os top 20:
Estêvão – Atacante do Chelsea, ex-Palmeiras, ocupa a 4ª posição, sendo o melhor brasileiro na lista;
Rayan Vitor – Atacante do Vasco, aparece em 18º lugar;
Pedrinho – Meia do Zenit, aparece na 20ª posição;
Além disso, o Brasil está empatado com Espanha, Portugal e Inglaterra como os países com maior número de jogadores no ranking — três em cada — seguido pela França e Holanda com dois, e outros países como Argentina, México, Sérvia e Suécia com pelo menos um representante.
O Observatório do Futebol (CIES) adota uma metodologia complexa que prioriza não apenas a performance, mas também o nível de competição e a quantidade de minutos jogados pelos atletas — elevando aqueles já integrados em plataformas profissionais de alto nível.
Veja a lista completa:
- Lamine Yamal (atacante, Barcelona)
- Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona)
- Warren Zaïre-Emery (volante, PSG)
- Estêvão (atacante, Chelsea)
- Franco Mastatuono (meia, Real Madrid)
- Jorrel Hato (lateral, Chelsea)
- Roger Fernandes (atacante, Braga)
- Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal)
- Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal)
- Elías Montiel (volante, Pachuca)
- Givairo Read (lateral, Feyenoord)
- Jesús Rodríguez (atacante, Como)
- Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg)
- Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund)
- Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal)
- Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig)
- Lucas Bergvall (volante, Tottenham)
- Rayan Vitor (atacante, Vasco)
- Rodrigo Mora (meia, Porto)
- Pedrinho (meia, Zenit)
