Filipe Luís comenta atuação da dupla Jorginho e Saúl: ‘Bem entrosados’

Volantes assumiram a titularidade contra o Internacional, pelo Brasileirão

Gilvan de Souza/Flamengo Filipe Luís afirma que Saúl e Jorginho 'estão bem entrosados'



O Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, na noite da última segunda-feira (25), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez a dupla de volantes Jorginho e Saúl chamaram atenção positivamente. Os dois deram uma dinâmica diferente na saída de bola da equipe, ajudando os zagueiros e municiando o início das jogadas ofensivas. Após o resultado histórico diante do clube de Salvador, o técnico Filipe Luís comentou sobre a nova experiência com os dois jogadores: “O Saúl é um daqueles jogadores que podem fazer várias posições, assim como o Gerson, que jogava de volante e avançado. As circunstâncias, como as lesões do Erick, Allan e Nico, me fizeram pensar, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, em usar ele ali. Eu sei que ele pode entregar muito mais jogando avançado, mas essa dupla com Saúl e Jorginho deixou um sabor desde o primeiro jogo. Cada vez mais estão bem entrosados e eu acredito nessa relação, já que eles se complementam com e sem bola. Estão muito bem servidos e a concorrência está muito boa por ali”.

Filipe também foi questionado sobre Arrascaeta, artilheiro do time no Brasileirão e vivendo excelente fase. Seria melhor que 2019?: “É uma pergunta para ele, sobre qual o melhor momento dele. Mas, o que eu vi, no que ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos de correr, correndo na hora certa, economizando energia, e sendo muito mais letal e determinante do que são esses números. Em 2019 ele jogava mais na ponta, mais aberto, vindo para dentro e fez uma temporada excepcional, como todos. Mas eu sinto ele esse ano desfrutando muito e com essa economia energética que favorece muito o jogo dele e o da equipe”.

Por fim, Samuel Lino e Pedro foram elogiados pelo treinador. O centroavante, em poucos jogos, já virou o vice-artilheiro do grupo no torneio nacional, enquanto o ponta tem sido valorizado pelo seu poder de dribles e assistências: “Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, vale o dobro ou o triplo. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, vai ver que é outro patamar. Ter um jogador desse nível que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial, escolheu vir para o Flamengo… é um privilégio muito grande tê-lo aqui. Não importa os gols, claro que para ele sim, mas sabemos o que ele pode oferecer e para o time é muito importante. Até para elevar o nível do Cebolinha e do Michael, que estão competindo por posição com ele. O Pedro é um jogador que dentro da área é o mais frio que eu já conheci e que já joguei junto. Tem muita calma na frente do goleiro, olha bem e onde se sente confortável. Parece que ele está brincando dentro da área. Tentar aproximar o máximo possível dentro da área, entendia que era um jogo pra ele pelo contexto e está em um momento incrível. Nos últimos três jogos fez seis gols. O respeito que ele e o Bruno têm um pelo outro, por ter passado a bola no pênalti, mostra que a força do grupo não é só a palavra, mas em atitudes. Essas coisas que deixam o treinador orgulhoso”.