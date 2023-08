Campeã mundial, seleção da Espanha é recebida por multidão em Madrid; assista

Federação organizou festa no centro da cidade com direito a shows e luzes

Reprodução/ twitter @SEFutbolFem Evento em esplanada em Madrid reuniu milhares de torcedores



A seleção feminina da Espanha desembarcou na noite desta segunda-feira, 21, (fim de tarde no Brasil) em Madrid, pouco mais de 24h depois de conquistar o título inédito da Copa do Mundo feminina e foi recebida por uma multidão. A Federação Espanhola montou um evento na esplanada Puente del Rey com shows de Juan Magán, Camela, Vicco, Michenlo e Fraga. A torcida chegou cedo e lotou rapidamente o local, esperando as jogadoras que chegaram apenas à noite. Do aeroporto até a esplanada, o elenco foi transportado em ônibus aberto e teve contato com torcedores na beira das avenidas. Olga Carmona, autora do gol do título, falou emocionada sobre o carinho que recebeu após divulgar a morte do pai na véspera. “Estou muito contente por dar-lhes essa alegria. As estrelas do céu estão nos acompanhando”, disse. O treinador Jorge Vilda também agradeceu os torcedores. “A sua energia fez isso possível. Isso também é de vocês”, ressaltou.