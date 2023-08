Santos anuncia contratação de Júnior Caíçara; veja detalhes

Lateral estava livre no mercado da bola desde fevereiro, quando deixou o Istanbul Basaksehir, da Turquia

Divulgação/Santos FC Júnior Caíçara é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou sua sétima contratação desta janela de transferências, nesta segunda-feira, 21. Trata-se do lateral direito Júnior Caíçara, que estava livre no mercado da bola desde fevereiro, quando deixou o Istanbul Basaksehir (Turquia). Em comunicado, o Peixe informou que o jogador de 34 anos assinou um contrato curto, válido apenas até o fim desta temporada. Nascido na Baixada Santista, o atleta fez as categorias de base no São Vicente, passou rapidamente pelo Alvinegro praiano e estreou como profissional no Santos André. No Brasil, Caiçara ainda passou por CSA e América-MG antes de migrar para a Europa, em 2010. No Velho Continente, vestiu as camisas de Gil Vicente (Portugal), Ludogorets (Bulgária), e Schalke 04 (Alemanha) até chegar na equipe turca em 2017. Pelo Istanbul, o ala acumulou 200 jogos, com 22 assistências e dois gols. A expectativa, agora, é que ele assuma a titularidade no grupo liderado pelo técnico uruguaio Diego Aguirre. Antes de Caíçara, o Santos já havia fechado com Dodô, Jean Lucas, Julio Furch, João Basso, Nonato e Tomás Rincón. Na 17ª posição do Brasileiro, o time tenta se livrar da zona rebaixamento. O próximo compromisso será diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, neste domingo, 27.