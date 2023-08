Thierry Henry é anunciado como novo técnico da seleção olímpica da França

Ex-jogador também comandará a sub-21 nas eliminatórias para a Eurocopa

Contrato de Henry com a Federação Francesa vai até 2025



O ex-jogador Thierry Henry foi anunciado nesta segunda-feira, 21, como novo técnico da seleção sub-21 da França. Henry assinou com a Federação Francesa de Futebol (FFF) até 2025 e trabalhará nas eliminatórias para a Euro sub-21 e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, principal objetivo da Federação. Gérald Baticle será o assistente. A primeira convocação de Henry acontecerá em 31 de agosto para amistoso contra a Dinamarca, dia 7 de setembro, e para rodada das eliminatórias contra a Eslovênia, dia 11 de setembro. Ídolo da seleção francesa e do Arsenal, Henry se aposentou dos gramados em 2012. Em 2016 começou a carreira de treinador como auxiliar técnico da seleção da Bélgica. Em 2018 assumiu o Mônaco e no ano seguinte foi para o CF Montréal, retornando em 2021 para a Bélgica também como auxiliar.