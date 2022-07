Campeão da Libertadores com o Corinthians, Leandro Castán anuncia aposentadoria

Zagueiro disse que ‘lutou contra o corpo’ nos últimos oito anos, desde que passou por cirurgia no cérebro, e agora irá descansar com a família

Reprodução/ Twitter @l_castan Leandro Castán se destacou no título do Corinthians em 2012



O zagueiro Leandro Castán, de 35 anos, anunciou na noite desta segunda-feira, 11, que está se aposentando do futebol. Revelado em 2005 pelo Atlético Mineiro, ele estava no Guarani, mas anunciou sua rescisão de contrato também nesta segunda. “Chegou o momento mais difícil da vida de um atleta. Passa um filme na minha cabeça. Lembro de quando tinha 16 anos e sai da casa dos meus pais atrás do sonho de ser jogador de futebol. Deus me deu muito mais do que aquilo que eu sonhava, nunca imaginei jogar nos times que eu joguei e conquistar os títulos que eu conquistei”, disse Castán em vídeo de despedida. O zagueiro passou por times da Itália como Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari, mas seu auge foi no Corinthians nas temporadas de 2010 a 2012 quando foi Campeão Brasileiro e da Libertadores. Defendeu a seleção brasileira em 2012 por dois jogos.

No vídeo, Castán também lembrou do momento mais difícil de sua vida. Em 2014 ele foi diagnosticado com cavernoma (tumor vascular) e precisou passar por cirurgia no cérebro. Na época ele estava com 27 anos. “Oito anos depois posso dizer que não consegui mais conquistar título, nem jogar em alto nível, mas posso dizer que minha mensagem é a superação. Oito anos superando meu corpo, superando cada movimento que eu fazia. Agora acabou. Agora vou cuidar da minha família e dos meus filhos, que sempre estiveram do meu lado. Agora vou viver minha vida”, finalizou. Assista:

https://twitter.com/l_castan/status/1546608027293343749