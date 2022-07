De propósito ou gol perdido? Atacante tira bola em cima da linha e viraliza; assista

Um lance bizarro viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. Na Premier League canadense, na partida entre HFX Wanderers e Valour FC, o atacante William Akio (do Valour) perdeu um gol extremamente feito (ou tirou de propósito em cima da linha?). O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. O jogador Alessandro Riggi chutou para o gol, o goleiro Oxner defendeu parcialmente. A bola ainda tocou em Riggi e estava quase entrando para o gol quando Akio apareceu e chutou pra longe. O lance foi tão inacreditável que os companheiros de time do atacante levaram as mãos à cabeça. Mesmo com a lambança de Akio, o Valour venceu por 1 a 0 com gol de Dyer aos 39 minutos do segundo tempo.

Assista ao lance abaixo:

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀

One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss

— OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022