Senegal vence Burkina Faso e vai à final da Copa Africana de Nações

Em busca do título inédito, a seleção senegalesa garantiu vaga na decisão graças aos gols de Diallo, Gueye e Sadio Mané

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Senegal venceu Burkina Faso e se classificou para a final da Copa Africana das Nações



A Copa Africana de Nações conheceu seu primeiro finalista nesta quarta-feira, 2, com a vitória de Senegal sobre Burkina Faso por 3 a 1, no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Camarões. Em busca do título inédito, a seleção senegalesa garantiu vaga na decisão graças aos gols de Diallo e Gueye, ambos no segundo tempo. Já no final da partida, Blati Touré conseguiu diminuir a diferença para Burkina, que ensaiou uma reação. O craque Sadio Mané, no entanto, esfriou o ímpeto rival e deu números finais ao confronto após assistência de Sarr. Agora, Senegal espera o vencedor de Egito x Camarões, que acontece nesta quinta-feira, 3, para conhecer seu rival na decisão do torneio continental. A final está marcada para o domingo, 6, às 16 horas (de Brasília).