Campeonato Brasileiro feminino começa nesta sexta-feira; veja jogos

Torneio chega ao 10º ano com 16 equipes e duas fases; final está marcada para setembro

Divulgação/CBF CBF mudou o logo do Brasileirão feminino para focar na situação das mulheres



O Campeonato Brasileiro feminino chega à sua 10ª edição nesta sexta-feira, 24. Ao todo, 16 equipes disputarão o torneio que será dividido em duas etapas: primeira fase e mata-mata. Ao todo serão 15 rodadas na primeira fase e os oito primeiros colocados avançam de fase. A competição terá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo, em julho. A premiação de 2023 ainda não foi confirmada. Em 2022 o campeão levou R$ 1 milhão e o vice R$ 500 mil. O Corinthians é o time com mais títulos (4 no total), seguido da Ferroviária (2). Campeã da A2, o Ceará chega para o Brasileirão em um momento difícil. Após a queda do time masculino para a Série B no ano passado, o orçamento das mulheres foi cortado e o atual time é formado por garotas da base. Também subiram de divisão o Athletico-PR, Real Ariquemes e Bahia. O campeonato será transmitido pelo SporTV e nas fases decisivas pela TV Globo. A final está marcada para setembro. O jogo de abertura será entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (horário de Brasília).

Confira abaixo os jogos da 1ª rodada:

SEXTA-FEIRA, 24

20h – Santos x Flamengo

SÁBADO, 25

11h – Internacional x Athletico-PR

11h – Corinthians x Ceará

16h – São Paulo x Bahia

19h – Cruzeiro x Grêmio

DOMINGO, 26

11h – Palmeiras x Real Ariquemes

15h – Avaí/Kindermann x Real Brasília

20h – Atlético-MG x Ferroviária