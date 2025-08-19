Jovem Pan > Esportes > Futebol > Cano sofre entorse no joelho direito e vira desfalque do Fluminense na Copa Sul-Americana

Esta é a segunda vez que o jogador enfrenta um problema nessa região; em abril, o argentino sofreu uma lesão no ligamento colateral medial em duelo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil

  • 19/08/2025 16h36
Reprodução/Instagram/@germancano14 Germán Cano Após enfrentar uma temporada difícil em 2024, por causa de seguidos problemas físicos, Cano retomou o protagonismo neste ano

O atacante Germán Cano se tornou o mais novo problema do técnico Renato Gaúcho, não só para o jogo desta terça-feira (19), contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, no Rio, mas para os próximos compromissos do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Autor de três gols nos últimos dois jogos da equipe no Nacional, o centroavante teve diagnosticada uma entorse no joelho direito e sequer será relacionado para a partida de volta das oitavas de final do torneio continental, contra o adversário colombiano. A informação foi divulgada pela FluTV News.

Esta é a segunda vez que o jogador enfrenta um problema no joelho. Em abril, o argentino sofreu uma lesão no ligamento colateral medial em duelo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil.

Renato adotou um rodízio no ataque a fim de preservar seus atletas diante de um calendário tão apertado. O camisa 14 vem sendo escalado nas partidas do Brasileirão enquanto Everaldo ocupa a sua vaga na Sul-Americana.

Após enfrentar uma temporada difícil em 2024, por causa de seguidos problemas físicos, Cano retomou o protagonismo neste ano. Com cinco gols assinalados no Brasileirão, ele ostenta o posto de artilheiro do time na temporada após balançar as redes em 19 oportunidades em 35 partidas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

