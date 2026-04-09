Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo desta quinta-feira (9) acontece pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pitta, do Red Bull Bragantino, durante partida contra o Flamengo pela nona rodada do Brasileirão 2026



Carabobo e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Misael Delgado, em partida válida pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana.

O Carabobo ocupa atualmente a 8ª colocação do Campeonato Venezuelano, com 13 pontos. Do outro lado, o Bragantino aparece no 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.

Onde assistir Carabobo x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).