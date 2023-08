Carro de jogador espanhol é atacado a tiros na Colômbia

O atacante, que atualmente joga pelo América de Cali, não estava no local no momento do tiroteio

O carro do jogador espanhol Iago Falque foi atacado a tiros na cidade de Cali, na Colômbia. O atacante, que atualmente joga pelo América de Cali, não estava no local no momento do tiroteio, que não causou vítimas. As informações são do próprio clube colombiano, divulgadas neste sábado, 19. Em nota, o time afirma que o ataque ocorreu na noite de sexta-feira, 19, “nas imediações do complexo esportivo Cascajal”. “Esclarecemos que o jogador não estava presente no momento dos fatos”, explicou o América de Cali. Ainda de acordo com o clube, “as autoridades estão recolhendo todas as provas para esclarecer os fatos e poder emitir uma versão oficial à opinião pública”. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um homem que conduzia o veículo de Falque mostra pelo menos três buracos de bala na carroceria da caminhonete e explica que ia abastecer quando ocorreu o ataque: “Ainda bem que não estava com Iago, ia abastecer e atiraram em mim”, conclui.

*Com informações de EFE