Carro fúnebre de Maradona chega ao cemitério para cerimônia reservada

Cerimônia em bairro na periferia de Buenos Aires será reservada para familiares e amigos próximos; pais do craque estão enterrados no mesmo local

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Fãs de Diego Maradona tocam o carro fúnebre que levou o caixão do maior jogador da história da Argentina



O carro fúnebre com o caixão de Diego Maradona chegou por volta das 19h (de Brasília) ao cemitério Jardim da Paz, no bairro de Bella Vista, periferia de Buenos Aires. Sob o coro “olê, olê, olê, olê, Diego, Diego” entoado por uma multidão devota, o automóvel saiu às 17h44 (de Brasília) da Casa Rosada, onde foi realizado o velório, e foi escoltado por batedores da polícia em cortejo fúnebre até o local do sepultamento. Os pais do maior jogador da história da Argentina estão enterrados no mesmo cemitério. O funeral será exclusivo para familiares e amigos próximos. Mais de 1 milhão de pessoas se despediram do ídolo na sede do governo argentino. A quantidade de gente foi tão grande que muitos não conseguiram entrar na Casa Rosada, o que enfureceu a multidão e gerou momentos de caos no centro da capital.