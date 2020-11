Funcionário de funerária é demitido após tirar foto com o corpo de Maradona

Informação foi confirmada pelo advogado do craque, que ficou revoltado com a situação; o velório de Maradona acontece nesta quinta-feira, 26, na sede do governo argentino

Reprodução/Twitter/@antonioaranda_ Homem que aparece na foto foi identificado depois que o registro viralizou em grupos de Whatsapp.



O agente funerário que preparou o corpo de Diego Maradona para seu velório foi demitido após tirar uma foto com o cadáver do ídolo. O registro viralizou em grupos de Whatsapp na Argentina durante a cerimônia, realizada nesta quinta-feira, 26, na Casa Rosada, sede do governo argentino na capital Buenos Aires. A confirmação da veracidade do registro veio de Matías Morla, advogado de Maradona, que ficou revoltado com a situação e que o ato custará caro ao responsável. “Dada a viralização de uma imagem de Diego em seu leito de morte, vou cuidar pessoalmente de encontrar o canalha que tirou aquela foto. Todos os responsáveis por tal ato de covardia pagarão”, disse Morla, que continuou, revelando a identidade do responsável: “Diego Molina é o canalha que tirou uma foto ao lado do caixão de Diego Maradona. Pela memória do meu amigo, não vou descansar enquanto ele não pagar por tal aberração”.

Em resposta ao advogado, usuários do Twitter postaram outra foto na qual é possível ver duas pessoas com as mãos no caixão de Maradona. Entretanto, até o momento, os responsáveis não foram identificados pelas autoridades. O episódio acontece um dia depois da morte do ídolo argentino, vítima de uma parada cardiorrespiratória na última quarta, 25. O velório foi realizado hoje e contou com a participação de milhares de argentinos, que fizeram filas para se despedir do ídolo. Houve um tumulto entre fãs de Maradona e a polícia, o que levou a cerimônia a ser suspensa.