Cartões azuis serão testados no futebol profissional para penalizar jogadores; entenda nova regra

As regras do futebol podes estar prestes a mudar no que diz respeito as punições nas partidas. Isso porque a IFAB (International Football Association Board), que elabora o regulamento da modalidade, começará a testar o uso de cartões azuis em partidas de elite neste ano. De acordo com o ‘The Telégrafo’, o jogador que receber o cartão azul durante o jogo ficará fora por dez minutos. Essas punições devem ser designadas para aqueles atletas que cometeram faltas táticas que interrompam um ataque promissor ou protestos dos jogadores contra decisões tomadas pelo árbitro. Aquele que receber dois cartões azuis, ou um azul e um amarelo, e vice-versa, será expulso da partida. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta-feira, 9.

Para permitir que as novas regras ganhem força, os jogos de alto nível serão inicialmente excluídos desses cartões, embora a Federação Inglesa queira implementá-los nos jogos da próxima temporada, contudo eles já estão excluídos da próxima Eurocopa, na Alemanha, nem na próxima edição da Liga dos Campeões. A expulsão de jogadores para “jaulas” onde eles cumprem temporariamente a suspensão por protestar já é feita em jogos amadores e juvenis. O The Telégrafo aponta que o IFAB também aprovou um teste para que apenas os capitães das equipes tenham o direito de falar com os julgados, como já acontece no rúgbi.

A introdução do novo cartão, que será a primeira desde o advento dos cartões amarelos e vermelhos na Copa do Mundo de 1970. Não é bem vista por todos. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, disse em entrevista recente ao “Telegraph” que se opôs totalmente à inovação, considerando que “não se trata mais de futebol”. Entretanto, os dirigentes do IFAB acreditam que o comportamento dos jogadores de futebol é “um câncer que está matando o futebol” e, por isso, decidiram intervir para impedir esse tipo de comportamento e acabar com as faltas que impedem as oportunidades de gol, mas que não atender aos critérios para um cartão vermelho.

*Com informações da EFE