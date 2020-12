Cavani recebe multa e é suspenso por 3 jogos após comentário racista

O episódio aconteceu no dia 29 de novembro, depois que o Manchester United venceu o Southamptom em partida válida pelo Campeonato Inglês; uruguaio reconheceu o cunho de seu comentário e disse que terá aulas presenciais de conscientização

Reprodução/ Twitter @ECavaniOfficial Cavani ficará suspenso por três jogos.



O atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, foi multado em 100 mil libras (R$ 709,9 mil) e pegou três jogos de suspensão por conta de um comentário que foi considerado de cunho racista feito em uma rede social. A informação foi confirmada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) através de um comunicado. Na nota, o jogador admite o erro, mas diz que deverá ter aulas presenciais de conscientização sobre o tema. A FA diz que o comentário feito pelo uruguaio foi “insultante, abusivo e impróprio”, afirmando que a situação foi agravada por existir uma referência “a cor, raça ou origem étnica” de outras pessoas.

O episódio aconteceu no dia 29 de novembro, depois que o Manchester United venceu o Southamptom em partida válida pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, Cavani respondeu um seguidor com a mensagem “graças negrito”, que significa “obrigado negrinho” em português. Instantes depois, Cavani deletou a mensagem e publicou uma mensagem pedindo desculpas e dizendo que se opõe “totalmente ao racismo”. O clube do uruguaio, por sua vez, disse que não irá recorrer à punição por “respeito e solidariedade” à luta contra o racismo. O United disse ainda que Cavani “acreditava honestamente que estava, simplesmente, enviando um agradecimento afetuoso” e que entende que a suspensão faz parte do estabelecimento de um padrão de comportamento do futebol inglês.

*Com informações da EFE