CBF adia anúncio oficial de Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira

Atraso está relacionado à crise política que a CBF; desde segunda-feira, Ednaldo Rodrigues tem seu reunido com clubes e entidades em busca de apoio político

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não anunciou oficialmente Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. Apesar do comunicado do São Paulo no último domingo, 7, o nome de Dorival ainda não foi confirmado pela entidade. A apresentação do treinador, que inicialmente estava prevista para esta quarta-feira, 10, foi adiada devido a uma série de compromissos do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Agora, a expectativa é que o anúncio oficial seja feito até sexta-feira, 12. O atraso está relacionado à crise política que a CBF enfrenta. Desde segunda-feira, Ednaldo tem se reunido com representantes da Fifa, Conmebol, federações estaduais e clubes para prestar esclarecimentos. Outro fator que tem contribuído para o adiamento do anúncio é a dificuldade em encontrar um coordenador técnico. O ex-jogador Filipe Luís era o preferido de Ednaldo, mas deseja seguir carreira como treinador. Caso não seja possível definir um nome até esta quinta-feira, a seleção brasileira terá mais uma vez um treinador anunciado sem que se saiba quem será o responsável pela interlocução entre ele e a CBF.