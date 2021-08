CBF ajusta calendário da Copa do Brasil para não desfalcar clubes durante Data Fifa

Confederação adiou as partidas de volta das quartas e semifinais do torneio

Reprodução/Twitter/Copa do Brasil Copa do Brasil terá jogo de ida das quartas nos dias 25 e 26



Após a Conmebol divulgar as datas das Eliminatórias Sul-Americanas para setembro, a Confederação Brasileira de Futebol fez reajustes no calendário da Copa do Brasil para não desfalcar os clubes durante a paralisação para a Data Fifa. A entidade mudou as datas das partidas de volta das quartas de final e semifinais da Copa do Brasil, mas manteve a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no período de 30 de agosto a 9 de setembro, quando os jogadores deverão se apresentar às suas seleções. “A decisão considera o momento atípico que vivemos, com duas temporadas (2020 e 2021) em sequência em decorrência da interrupção do calendário de 2020, por conta da pandemia de coronavírus. A alteração tem como objetivo permitir o perfeito andamento das competições previstas, privilegiando o equilibro técnico dos campeonatos”, disse a CBF em nota. Confira abaixo o novo cronograma da competição nacional:

Novas datas bases da Copa do Brasil