CBF ajusta calendário de 2025 devido a possível participação brasileira no Intercontinental

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou mudanças no calendário das competições nacionais de 2025. O Campeonato Brasileiro terminará mais cedo, em 7 de dezembro, enquanto a Copa do Brasil, antes prevista para novembro, será estendida até 21 de dezembro e encerrará a temporada. A alteração tem como objetivo evitar conflitos de datas e viabilizar a participação de um eventual campeão da Libertadores na Copa Intercontinental da Fifa, que começa em 10 de dezembro. O representante sul-americano estreará contra o Cruz Azul, do México.

Pelas novas definições, quatro rodadas do Brasileirão — 27, 29, 31 e 33 — foram adiantadas para outubro e novembro, em datas que antes seriam ocupadas pela Copa do Brasil (5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro). Com isso, a última rodada da Série A acontecerá em 7 de dezembro, duas semanas antes do previsto inicialmente. Segundo a CBF, a medida permitirá também que a maioria dos clubes encerre a temporada com antecedência, dando mais tempo de descanso aos atletas antes de 2026.

Com a mudança, as fases decisivas da Copa do Brasil foram transferidas para dezembro. As semifinais ocorrerão nos dias 10 e 14, e a final será disputada em dois jogos, nos dias 17 e 21. Existe ainda a possibilidade de a ida das semifinais ser realizada em 26 de novembro. O novo calendário só foi possível após a eliminação do Botafogo da Libertadores. Até então, havia risco de conflito de datas caso o clube seguisse vivo nos dois torneios nacionais e na competição da Conmebol.

A Copa Intercontinental terá o mesmo formato de 2024: o campeão da Libertadores precisará vencer três partidas para conquistar o título. O estreante sul-americano jogará em 10 de dezembro. Se avançar, encara Al-Ahli (Arábia Saudita), Pyramids (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia) no dia 13. A final contra o PSG está marcada para 17 de dezembro. Flamengo, Palmeiras e São Paulo ainda estão vivos na Libertadores e, portanto, podem disputar o torneio internacional

De acordo com a CBF, além de adequar as competições ao cenário internacional, a medida garante maior visibilidade para a Copa do Brasil, que passará a encerrar oficialmente o calendário do futebol brasileiro em 2025.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA