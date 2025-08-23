Cruzeiro vence o Internacional no Mineirão e assume vice-liderança do Campeonato Brasileiro
Raposa chegou a 41 pontos, ultrapassou o Palmeiras (39) e ficou a dois do Flamengo, que lidera com 43; os adversários, no entanto, ainda jogarão na rodada, ambos na segunda-feira
Após dois jogos sem vencer no Brasileirão — derrota para o Santos e empate com o Mirassol —, o Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória neste sábado (23). Não foi uma exibição de encher os olhos da equipe celeste, mas boa o suficiente para superar o Internacional no Mineirão, por 2 a 1. O primeiro tempo terminou empatado: Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa, mas Bruno Tabata respondeu para o Colorado. No segundo tempo, o time mineiro subiu de produção e chegou à vitória com um belo gol de Kaio Jorge, artilheiro do campeonato com 15 bolas na rede. Ele recebeu na área e, com uma cavadinha, encobriu Rochet na saída do goleiro adversário.
O Cruzeiro chegou a 41 pontos, ultrapassou o Palmeiras (39) e ficou a dois pontos do Flamengo, que lidera com 43. Os adversários, no entanto, ainda jogarão na 21ª rodada, ambos na segunda-feira. O Mengão receberá o Vitória no Maracanã, enquanto o Verdão enfrentará o Sport no Palestra Itália.
Por que o Cruzeiro venceu o Internacional?
- Com jogadores mais talentosos, o Cruzeiro foi superior, especialmente no segundo tempo
- A vitória poderia ter sido até mais elástica, porém o goleiro Rochet fez boas defesas
- Com uma vitória nas últimas nove partidas, o Inter mostrou pouca imaginação e deu só três chutes no gol
- Kaio Jorge é decisivo e definiu o placar com um golaço de cavadinha
Os gols
- Matheus Pereira, do Cruzeiro, aos 19′ do primeiro tempo (“tapa” de primeira na entrada da área)
- Bruno Tabata, aos 24′ do primeiro tempo (chute no canto esquerdom de Cássio)
- Kaio Jorge, aos 13′ do segundo tempo (cavadinha na saída de Rochet)
Próximos jogos
- Atlético-MG x Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (27)
- Internacional x Fortaleza, pelo Brasileirão, no próximo dia 31
