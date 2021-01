CBF altera local da final da Série D após incêndio na Arena Castelão

A decisão entre Floresta e Mirassol teve a sua sede alterada depois de uma cabine de rádio do estádio ser atingida pelas chamas

Emerson Damasceno/Twitter/Reprodução de vídeo/30.01.2021 Imagens do incêndio foram divulgadas nas redes sociais



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota na tarde deste sábado, 30, para informar que a final da Série D do Campeonato Brasileiro teve o seu palco alterado após o incêndio que atingiu a Arena Castelão. Agora, a decisão entre Floresta e Mirassol acontecerá no domingo, 31, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza. O horário do confronto, por outro lado, foi mantido – 16 horas (de Brasília).

“A Diretoria de Competições da CBF informa que, em função do incêndio que atingiu a Arena Castelão, a Final da Série D, entre Floresta (CE) e Mirassol (SP), prevista para as 16h deste sábado (30), teve o local modificado e será realizada no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza (CE), no mesmo horário. Para o jogo deste domingo (31) pelo Brasileirão Assaí – Série A, entre Ceará e Athletico, a decisão será informada ao longo do dia”, informou a entidade máxima do futebol brasileiro.

Aproximadamente às 10h30 deste sábado, uma cabine de rádio do Estádio foi atingida pelas chamas. Os bombeiros da capital cearense controlaram o fogo e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Até o início da tarde não havia informação sobre feridos.