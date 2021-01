Incêndio é controlado na Arena Castelão, em Fortaleza; veja vídeo

Fogo teria sido iniciado na parte interna do estádio e foi visto por pessoas que passavam pela rua na manhã deste sábado, 30; Corpo de Bombeiros trabalha no rescaldo da estrutura atingida

Emerson Damasceno/Twitter/Reprodução de vídeo/30.01.2021 Imagens do incêndio foram divulgadas nas redes sociais



Um incêndio atingiu a Arena Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 30. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, cinco guarnições foram encaminhadas ao local para controlar o fogo, que teria sido originado na parte interna do estádio. Nas redes sociais, vídeos divulgados por transeuntes mostravam uma fumaça preta saindo da construção, que receberia uma partida entre Floresta e Mirassol pela final da Série D do Campeonato Brasileiro no fim da tarde. No começo desta tarde, os bombeiros já trabalhavam com o rescaldo do fogo, que foi iniciado em uma cabine de transmissão de rádio.

Por meio das redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que acompanhou o ocorrido “com preocupação” e disse que todas as providências foram tomadas de imediato. “As equipes de engenharia e perícia estão na Arena Castelão para avaliar os danos e fazer um levantamento da situação estrutural daquele setor do estádio, bem como realizar as investigações sobre as causas do incêndio”, afirmou. A Secretaria de Esportes do Ceará, responsável pela administração do estádio, foi procurada pela Jovem Pan, mas ainda não se posicionou sobre o assunto ou esclareceu o que causou o fogo na arena.

Veja vídeo do momento do incêndio: