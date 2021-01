Com gol de pênalti no último minuto, Chapecoense se consagra campeã da Série B

Título era do América-MG até os 51 minutos do segundo tempo, quando a Chapecoense converteu pênalti a seu favor e ultrapassou o Coelho no saldo de gols

Reprodução/ Twitter Brasileiro Série B

O título da Chapecoense veio com muita emoção. Com gol de pênalti nos acréscimos, o time de Chapecó conseguiu a vitória por 3 a 1 contra o Confiança, ultrapassou o América-MG no saldo de gols e conquistou a taça do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo na Arena Condá começou agitado com gol logo aos 4 minutos de Anselmo Ramon. O resultado deixava a equipe empatada com o Coelho em tudo, faltando dois gols para ultrapassá-los no saldo de gols e conquistar o título, mas ao invés de fazer mais gols, a Chape tomou um. Aos 10 do segundo tempo, Isnairo deixou tudo igual. Então o que parecia impossível, aconteceu. Perotti marcou aos 79 minutos e, aos 51 minutos do segundo tempo, Anselmo converteu um pênalti e deu o títulos aos catarinenses.

A partida do América-MG tinha terminado há poucos minutos e os atletas do Coelho assistiram do gramado do Independência o título mudar de mãos. O América venceu o time do Avaí por 2 a 1, em um jogo que também começou acelerado. Aos 8 minutos, Rodolfo abriu o placar. Aos 23 minutos, Ademir ampliou o placar e aumento as esperanças dos mineiros. No segundo tempo, Getúlio diminuiu para os visitantes aos 17 minutos. Até o apito final os mineiros eram os campeões, e tudo mudou na Arena Condá. Apesar do revés, o América-MG está na Série A de 2021.

Além da dupla, o Juventude e o Cuiabá também garantiram vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na outra ponta da tabela, Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste caíram para a Série C. Os times que chegarão para disputar a Série B na próxima temporada são: Vila Nova, Brusque, Remo e Londrina. Neste sábado, 30, Vila Nova e Remo disputam o título. O jogo de ida foi 5 a 1 para o Vila Nova.