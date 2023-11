CBF anuncia amistoso entre Brasil e Inglaterra para 2024

Partida foi marcada para o dia 23 de março, no Wembley, em Londres; último confronto entre as duas seleções terminou empatada sem gols

EFE/EPA/Facundo Arrizabalaga Wembley receberá amistoso entre Inglaterra e Brasil em 2024



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou o amistoso entre Brasil e Inglaterra para o dia 23 de março de 2024. O palco do jogo será o Wembley, em Londres. As duas seleções voltam a se enfrentar após seis anos. No último confronto, os dois times empataram sem gols, em 2017. Este jogo, inclusive, foi o último duelo da Inglaterra contra uma equipe sul-americana. Será o primeiro compromisso da Seleção Canarinho na próxima temporada. “O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade. Uma nova Data Fifa está prevista para ocorrer no início de junho, antes da disputa da Copa América, que ocorrerá entre 20 de junho e 14 de julho.