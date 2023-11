Santos e Cuiabá ficam no 0 a 0 e seguem embolados na briga contra a queda no Brasileiro

Em jogo com raras emoções, Peixe e Dourado fazem um jogo muito físico, mas de pouca inspiração

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Cuiabá ficaram no 0 a 0 na Vila Belmiro



Santos e Cuiabá empataram no 0 a 0, na noite desta segunda-feira, 6, na Vila Belmiro, no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo com raras emoções, o Peixe e Dourado fizeram um jogo muito físico, mas de pouca inspiração e baixa qualidade técnica. Com o resultado, ambos permanecem embolados na luta contra o rebaixamento para a Série B. No 14º lugar, o Alvinegro praiano soma 38 pontos, apenas um a mais em relação ao Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. Já os cuiabanos ocupam a 12ª colocação, com 41 pontos. As duas equipes têm confrontos diretos neste meio de semana. Nesta quinta-feira, 9, às 19 horas (de Brasília), o Santos encara o Goiás, na Serrinha. No mesmo dia, a partir das 20 horas, o Cuiabá visita o Bahia, na Arena Fonte Nova. Os goianos estão na 18ª posição, enquanto os baianos ocupam a 15º.