Vasco vence Botafogo, sai da zona de rebaixamento e deixa Brasileirão aberto

Contando com o apoio de sua torcida, que lotou São Januário, o Cruz-Maltino ganhou o clássico com um belíssimo gol de Paulo Henrique

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco venceu o Botafogo com gol de Paulo Henrique



O Vasco conquistou um resultado importantíssimo na noite desta segunda-feira, 6, ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contando com o apoio de sua torcida, que lotou o estádio, o Cruz-Maltino ganhou o clássico com um belíssimo gol de Paulo Henrique. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o camisa 96 limpou a marcação e bateu forte de canhota, no canto esquerdo de Lucas Perri. Com o resultado, os vascaínos chegam aos 37 pontos e deixam a zona de rebaixamento. No 16º lugar, a equipe de Ramón Díaz tem a mesma pontuação do Cruzeiro, mas supera os mineiros no número de vitórias – agora no Z4, a Raposa, porém, tem uma partida a menos. Já o Glorioso chega ao terceiro revés consecutivo, se mantém com 59 pontos e vê a distância para os concorrentes diminuir. Ainda na liderança, a Estrela Solitária também só leva vantagem sobre o Palmeiras no número de triunfos. Red Bull Bragantino (58), Grêmio (56), Atlético-MG (53) e Flamengo (53) também estão na briga. Dos seis primeiros, apenas Botafogo e o Bragantino têm um jogo a menos cada.