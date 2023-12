CBF anuncia amistoso entre Brasil e México às vésperas da Copa América

A partida está marcada para 8 de junho de 2024, nos Estados Unidos

Pau Barrena/AFP Vinicius Júnior é um dos principais jogadores do Brasil na atualidade



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o Brasil fará um amistoso contra o México como parte da preparação para a Copa América, marcada para acontecer entre 20 de julho e 14 de julho, nos Estados Unidos. A partida está marcada para 8 de junho de 2024, nos EUA – a cidade e o estádio ainda não foram confirmados. Além do México, a seleção brasileira já tem confirmados para 2024 jogos com Espanha e Inglaterra. O último embate entre Brasil e México aconteceu há cinco anos, em 2018, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino. No retrospecto geral, a Amarelinha ganhou 24 jogos, empatou sete e perdeu dez. Em crise, a Canarinho é atual sexta colocada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, com duas vitórias, um empate e três derrotas.