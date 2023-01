Nos pênaltis, Real Madrid vence o Valencia e está na final da Supercopa da Espanha

Tempo normal e prorrogação terminou em 1 a 1; Cömert e Gayá perderam suas cobranças

EFE/Juan Carlos Cárdenas Courtois pegou o último pênalti do Valencia e classificou o Real para a final



Nesta quarta-feira, 11, Real Madrid e Valencia decidiram uma das vagas para a final da Supercopa da Espanha 2022/23. O jogo aconteceu no King Fahd Stadium, na Arábia Saudita, e terminou com a vitória dos merengues, nos pênaltis, por 4 a 3. No tempo normal, quem saiu na frente foram os madridistas com Karim Benzema balançando as redes aos 39 minutos, de pênalti. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Samuel Lino deixou tudo igual. Na prorrogação, o nível de jogo permaneceu o mesmo e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Cömert perdeu e Courtois defendeu o chute de Gayá, terminando 4 a 3 para o Madrid. Nesta quinta-feira, 12, Betis e Barcelona brigam pela segunda vaga. A final está marcada para o domingo, dia 15, ainda sem horário definido.