Manchester City perde para o Southampton por 2 a 0 e é eliminado da Copa da Liga Inglesa

Campeão nas quatro das últimas cinco edições, o Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) nessa quarta-feira, 11, após perder nas quartas de final para o Southampton por 2 a 0. A equipe de Guardiola não apresenta o mesmo futebol envolvente de temporadas anteriores e já preocupa o torcedor. No St. Mary’s Stadium, o City teve mais posse de bola, mas criou pouco. Aos 23 minutos, Mara abriu o placar para os donos da casa e cinco minutos depois, Djenepo ampliou. Na defesa, o goleiro Bazunu fez uma apresentação invejável e segurou o ataque azul, que dessa vez não teve Haaland titular. O campeão mundial Julian Álvarez foi quem o substituiu. O holandês entrou no segundo tempo, mas não balançou as redes. O resultado coloca o Southampton ao lado de Manchester United, Newcastle e Nottingham Forest, de Gustavo Scarpa, que venceu o Wolverhampton nos pênaltis. Logo que acabou o jogo, a organização da Carabao Cup já definiu os confrontos da semi. O Southampton encara o Newcastle e o Nottingham Forest joga contra o United. Datas não foram definidas.