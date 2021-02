CBF anuncia Supercopa do Brasil de futebol feminino para 2022

Competição tem como objetivo aumentar o calendário da modalidade e dar mais oportunidades para jogadoras e equipes

Thais Magalhães/CBF Corinthians x Avaí-Kindermann na final do Brasileirão A1 de 2020



O calendário do futebol feminino ganhou mais uma competição oficial. Além do Campeonato Brasileiro A1 e o Campeonato Brasileiro A2, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira, 04, que a partir de 2022 as mulheres também disputarão a Supercopa do Brasil. O campeonato reunirá oito equipes entre as melhores classificadas nas duas divisões do Brasileirão 2021, com disputa prevista para os meses de fevereiro e março. A primeira fase terá partidas únicas, já a semifinal e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. A ideia é que todas as unidades federativas tenham representantes na competição. “Esse é mais um passo no fomento e na valorização do futebol feminino, que vem sendo uma prioridade da nossa gestão. Com a criação da Supercopa do Brasil, atendemos à constante demanda por um calendário cada vez mais encorpado para nossos clubes. Esse é um dos grandes desafios no desenvolvimento da modalidade. Permitir que as atletas joguem em alto nível durante toda a temporada”, ressaltou Rogério Caboclo, Presidente da CBF, ao site da entidade.

“Nosso objetivo é uma competição emocionante, que premie as equipes com melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Dessa forma também suprimos uma lacuna no calendário, dando às jogadoras a oportunidade de iniciar mais cedo a temporada e aos clubes a chance de começarem o ano disputando um título nacional. Além disso, o formato mata-mata também é muito importante para o desenvolvimento físico e emocional das atletas”, explicou Aline Pellegrino, Coordenadora de Competições Femininas da CBF. Com a nova competição, o futebol feminino passa a ter três torneios no adulto e quatro nas categorias de base: Brasileiro Feminino Sub-18, Sub-16 e a Liga de Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14.