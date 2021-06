CBF confirma Flamengo x Fluminense na Neo Química Arena pelo Brasileirão

O Rubro-Negro terá apenas o clássico contra o Tricolor como mandante no período em que o estádio do Maracanã ficará à disposição da Copa América

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Fluminense se enfrentarão na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira, 30, que a partida entre Flamengo e Fluminense, marcada para este domingo, 4, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada a partir das 16 horas (de Brasília) na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, localizada na zona leste da capital paulista. O motivo para a mudança do palco do clássico deve-se ao fato do Maracanã estar à disposição da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a Copa América. Inicialmente, a diretoria do Rubro-Negro, time mandante do jogo, teria aprovado os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e Kleber de Andrade, em Cariacica (ES). Ainda assim, prevaleceu a vontade de disputar o Fla-Flu em um dos melhores gramados do país.

O Flamengo terá apenas o embate contra o Fluminense como mandante no período em que o estádio do Maracanã ficará à disposição da Copa América – até o próximo dia 10, data da grande decisão. O Tricolor carioca, por sua vez, passará por três compromissos “em casa” – um deles, aconteceu no domingo passado contra o Corinthians, quando as equipes se enfrentaram no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Além do anúncio, a Diretoria de Competições da CBF divulgou ainda a tabela detalhada das rodadas 11 a 15 do Brasileirão. Estes jogos compreendem o período da final da Copa América e da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que serão entre 23 de julho e 8 de agosto. Veja a tabela completa aqui.