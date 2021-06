Hulk, do Atlético-MG, se envolve em acidente de trânsito com motociclista

O episódio aconteceu em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e não teve nenhum ferido

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk carrega a bola durante partida entre Atlético-MG e Santos



O atacante Hulk se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 29, em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma moto colidiu com o carro do jogador do Atlético-MG. Ninguém se machucou e também não houve registro de boletim de ocorrência. De acordo com a assessoria de Hulk, o motociclista veio da pista e bateu na lateral direita do carro do jogador, que havia dado seta para mudar de faixa. Eles conversaram durante cerca de cinco minutos e deixaram o local, com o rapaz pilotando a moto e sem feridos.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o atacante, fora do carro, conversando com o motociclista, e a moto caída no chão. O atleta estava indo em direção a uma loja de materiais esportivos quando o pequeno acidente aconteceu. Depois do episódio, Hulk publicou em seu perfil no Instagram uma foto com a sua mulher, dentro do carro, com a mensagem: “Sempre protegidos por Deus”. Com Hulk, o Atlético-MG volta a campo na quinta-feira, às 19 horas, para enfrentar o Atlético-GO, no Mineirão, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Hulk se envolveu em acidente na manhã desta terça-feira no município de Contagem, em Belo Horizonte. Em nota, a assessoria do atacante do Atlético-MG informou que um motoqueiro teria batido na lateral do carro de Hulk. 🗞 Band Minas pic.twitter.com/y32yuMn7CK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 29, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo