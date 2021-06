Miranda e Léo treinam com grupo do São Paulo na véspera de clássico contra o Corinthians

Além de buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o time de Hernán Crespo também tentará acabar com o jejum de nunca ter vencido na casa do rival, localizada no bairro de Itaquera

Reprodução/Twitter/@São Paulo FC Miranda e Léo treinaram no São Paulo na véspera do clássico contra o Corinthians



O São Paulo pode contar com o retorno de Léo e Miranda para o clássico contra o Corinthians, marcados para esta quarta-feira, 30, na Neo Química Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Isto porque a dupla treinou com o restante do grupo no CT da Barra Funda nas atividades de hoje, avançando no processo de recuperação. Com apenas 4 pontos na tabela, o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento do nacional. Além de buscar a primeira vitória no torneio, o time de Hernán Crespo também tentará acabar com o jejum de nunca ter vencido na casa do rival, localizada no bairro de Itaquera, na zona leste da capital, e inaugurada em 2014.

Léo é quem tem mais chance de disputar o Majestoso. Fora da última partida, diante do Ceará, após sentir dores no aquecimento, o defensor treinou normalmente nesta terça-feira, tendo quase presença garantida no confronto contra o Corinthians. Miranda, por sua vez, sofreu uma lesão na derrota diante do Atlético-MG, na terceira rodada. O capitão são-paulino será reavaliado nesta quarta-feira, quando o elenco volta a trabalhar na parte da manhã, antes de ir até Itaquera.